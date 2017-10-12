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В Смоленской области планируется создать регионального госоператора по обеспечению аптек лекарствами

12.10.2017

Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел совещание, главной темой которого стала сложившаяся ситуация с льготным лекарственным обеспечением. По его словам, сложности с обеспечением лекарствами льготников вызваны финансовыми причинами, в частности, недостаточным обеспечением этого направления средствами федерального бюджета. В начале октября на закупку лекарств регион выделил 55 млн рублей. Однако областные власти столкнулись с проблемой несвоевременной поставки коммерческой компанией лекарств в аптечные сети. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, Алексей Островский поручил своему заместителю Оксане Лобода и руководителю Департамента по здравоохранению Владимиру Степченкову провести работу по созданию регионального государственного оператора, который будет обеспечивать аптеки лекарственными средствами.

Кроме того, глава региона дал указание начальнику профильного департамента в кратчайшие сроки ликвидировать очередность отсроченных рецептов.

«Уже в ближайшие дни, Владимир Иванович (Степченков, начальник Департамента по здравоохранению), весь объем препаратов, который в настоящее время находится на складах, должен быть доведен до аптек. Срок для нормализации ситуации, который я вам определяю – 20 октября», – заявил губернатор.

Если эта задача не будет выполнена, губернатор обещал рассмотреть меры дисциплинарного взыскания, вплоть до принятия решения о расторжении контракта с начальником департамента, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Алексей Островский сообщил участникам совещания о принятом решении выделить дополнительные средства из регионального бюджета в размере 85 млн рублей, которые также будут направлены на приобретение необходимых лекарств.

В ходе заседания Алексей Островский обратился к представителям правоохранительных органов и надзорных ведомств с просьбой тщательно изучить все факты задержки поставок лекарств в аптеки региона и в случае необходимости принять соответствующие процессуальные решения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Смоленская обл.
лекарственное обеспечение
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11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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