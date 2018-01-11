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В Северной Осетии автоматизировали процесс льготного лекарственного обеспечения

11.01.2018

Автоматизированная информационная система льготного лекарственного обеспечения внедрена в 21 медицинской организации Республики Северная Осетия-Алания. По информации «Ростелекома», речь идет о 100%-ном охвате ЛПУ региона, уполномоченных осуществлять отпуск льготных медикаментов.

Сформирован единый региональный регистр пациентов-льготников. Отсутствие его в прежние годы не позволяло эффективно планировать финансирование на данную статью расходов и представлять реальные потребности территории в препаратах по конкретным терапевтическим группам.

«В республике насчитывается около 22 тысяч больных сахарным диабетом, из них для 10 тысяч инсулин является жизненно необходимым, – рассказывает министр здравоохранения региона Михаил Ратманов. – В прежние годы 30% пациентам выдавали самый дорогой инсулин, а 70% – не давали ничего. Сейчас мы стремимся обеспечить качественным импортным инсулином человеческого происхождения средней ценовой категории максимальное число больных».

По словам министра, автоматизация позволит вести эффективный контроль целевого расходования бюджетных средств и лекарственных препаратов. Также она повысит производительность труда при формировании отчетов и ускорит процесс сбора, обработки, передачи и предоставления данных, считает директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

Работы были выполнены в рамках программы «Развитие здравоохранения РСО-А на 2014-2020 годы» и обошлись бюджету почти в 3 млн руб.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Республика Северная Осетия-Алания
автоматизация
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
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На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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