В Санкт-Петербурге открыли первую в России установку для микрореакторного синтеза фармсубстанций

15 июня на территории Технопарка Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие Регионального инжинирингового центра в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций. На уникальной для нашей страны установке теперь будет возможно создавать любые варианты химических молекул – для научно-исследовательских работ, а также для проведения доклинических и клинических исследований фармацевтических лекарственных препаратов, созданных из синтезированных здесь субстанций. Более того, в этом центре возможно будет масштабировать производство активных фармсубстанций для российского фармпрома, особенно когда речь идет о выпуске субстанций в небольших объемах (например, для производства ингаляционных форм ЛП, когда активного вещества требуется совсем немного).

- Удивительно, что такая небольшая по объему производственная площадка является настоящим заводом, способным выпускать реальную продукцию в довольно больших объемах, - заметил губернатор Петербурга Сергей Полтавченко, открывая центр микрореакторного непрерывного химического синтеза.

По словам директора Регионального инжинирингового центра Натальи Петровой, цель данного проекта – создание и развитие инжиниринговой инфраструктуры в интересах производственных предприятий Санкт-Петербурга, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, причем не только в области фармацевтики, но и парфюмерно-косметической, пищевой и химической промышленности, IT-технологий, точного машиностроения и радиационных технологий. Между тем первым проектом центра является проект для фармацевтических предприятий, поскольку данное направление промышленности по многим показателям развивается наиболее быстро, что означает стремительный рост потребностей фармпредприятий в новых инновационных технологиях и в современных высококомпетентных кадрах.

Сегодня в Санкт-Петербурге сосредоточено более 20 крупных фармкомпаний и более ста средних, так что заказчиков у инжинирингового центра будет достаточно, считают его создатели. По данным проведенного в начале 2017 года мониторинга производственных компаний, было выявлено 355 потенциальных потребителей услуг РИЦ, а на момент запуска установки у центра есть уже три заказчика, среди которых – одна из крупнейших в стране компаний по производству фармсубстанций «Активный компонент». Приступившая к строительству нового завода в Пушкине компания «Активный компонент» предполагает на своей площадке создать Life Science Park и предоставить место в том числе и инжиниринговому центру – для открытия второй, более крупной площадки с еще одной установкой микрореакторного синтеза фармсубстанций.

В целом реализация проекта РИЦ АФС позволит российской фармацевтике обеспечить потребности в инновационных технологиях производства готовых лекарственных форм и подготовке специалистов в области промышленной технологии лекарственных препаратов и обеспечения качества их производства.

На фото: Сергей Полтавченко.