В Россию поступила первая партия инновационного препарата для лечения хронического гепатита С

В розничную продажу поступила первая партия лекарственного средства для лечения хронического гепатита С. Речь идет о препарате «Совальди» (МНН Софосбувир) — нуклеотидном ингибиторе вирусных РНК-полимераз, которые необходимы для репликации вируса гепатита С. Препарат продается на мировом рынке с 2013 года под торговой маркой Sovaldi, в России зарегистрирован в марте 2016. Софосбувир может использоваться как с пегилированными интерферонами, так и без них с другими препаратами прямого противовирусного действия.

Как утверждает производитель, американская биотехнологическая компания Гилеад Сайенсиз Интернейшнл Лтд, препарат имеет высокий барьер к развитию резистентности и практически не имеет побочных реакций. Эффективность лечения, подтвержденная в пяти клинических исследованиях, составляет более 95% за 12 недель при любом генотипе. А малое количество клинически значимых лекарственных взаимодействий дает возможность применять его у пациентов с различными заболеваниями.

Первую партию препарата получила компания «Космофарм». И, как сообщают в компании, сейчас этот препарат можно приобрести в Москве, в аптеках сети «Самсон - Фарма», а в ближайшее время во всех городах России. На данный момент уже состоялись несколько аукционов, и многие пациенты смогут получить комбинированную терапию по региональным программам.

Справка «ФВ»:

Компания «Космофарм» была создана в 2006 году. Осуществляет поставки в 190 городов 58-и регионов России. С 2015 года расширяет свой портфель противовирусных препаратов препаратами для лечения хронического гепатита С. Участвует в программе ОМС по лечению ХГС в Московской области.