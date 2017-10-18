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Правительство создает научно-производственную структуру по разработке и производству наркотических лекарств

18.10.2017

На российском фармрынке планируется создать крупную отечественную научно-производственную структуру. Для этого к ФГУП «Московский эндокринный завод» планируется присоединить ФГУПы «Государственный завод медицинских препаратов» и «Государственный химико-фармацевтический завод». Соответствующее распоряжение №2264-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Основной вид деятельности этих предприятий – производство наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

В связи с этим подписанным распоряжением Государственный завод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод исключены из прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы (утвержден распоряжением Правительства от 8 февраля 2017 года №227-р).

Целью консолидации активов этих предприятий является повышение конкурентоспособности, оптимизация контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, увеличение доли отечественной фармацевтической продукции на рынке, считают в правительстве.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
психотропные вещества
наркотические средства
Фармвестник-ТВ
18.10 ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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