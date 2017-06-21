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В России появилось натуральное средство для профилактики сезонного и круглогодичного аллергического ринита

21.06.2017

На российском рынке появилось натуральное средство для профилактики и уменьшения выраженности аллергических реакций - «СниЗтоп». В странах Европы, Канаде, США, Израиле «СниЗтоп» уже успешно применяется для облегчения симптомов аллергического ринита. Производится во Франции «Pharmeal Laboratoires» для швейцарской компании «Stragen Pharma SA». В Россию эксклюзивно поставляется ООО «Фармстандарт».

«СниЗтоп» способствует профилактике и уменьшению выраженности аллергических реакций на цветочную пыльцу, шерсть животных, клеща домашней пыли. Помогает ослабить сезонные и круглогодичные проявления аллергии: аллергический насморк, ощущение зуда в полости носа и в глазах, покраснение глаз, слезотечение, заложенность носа.

«СниЗтоп» представляет собой пищевую добавку, основанную на запатентованном составе из овомукоида и цинка. Овомукоид – это белок, выделенный из яиц перепела (Coturnix coturnix), который без прямого влияния на иммунную систему воздействует на экзогенные сериновые протеазы аллергенов. Оригинальное исследование по изучению эффективности применения «СниЗтоп» при аллергическом рините проводилось в соответствии с правилами Надлежащей клинической практики (ICH-GCP) в медицинском центре в Северной Америке (Калифорния). Назначение «СниЗтоп» приводило к улучшению носового дыхания (по данным PNIF1), а также к ослаблению других симптомов аллергического ринита.

«СниЗтоп» не вызывает сонливости и привыкания. Начинает действовать через 15 минут после приема. Выпускается в виде жевательных таблеток.

«СниЗтоп» можно принимать при первых признаках аллергического ринита, для профилактики аллергического ринита, совместно с антигистаминными препаратами.

Применение БАД «СниЗтоп» открывает новые возможности в комплексной терапии аллергического ринита и улучшения качества жизни аллергиков.

1 PNIF - Peak Nasal Inspiratory Flow (Пиковая скорость инспираторного носового потока)

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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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