В РАНХиГС представили новую модель оценки эффективности вакцинации

4 октября 2017 года состоялась дискуссия о новой модели эффективности вакцинации. Дискуссия состоялась в рамках очередного этапа разработки новой модели оценки эффективности вакцинации на платформе «Эффективное здравоохранение». На примере двух заболеваний была представлена методика подсчета экономического бремени заболеваний и предотвращенного ущерба.

Заместитель директора Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Анна Макарова и ведущий консультант Департамента управленческого консалтинга «Альянс Консалтинг» Андрей Говорун презентовали модель, которая опробована на двух заболеваниях, вакцинация против которых в настоящее время не входит в Национальный календарь прививок: ротавирусной инфекции и папилломавирусной инфекции. Например, предварительные расчеты показали, что за один год суммарное экономическое бремя всех ВПЧ-ассоциированных заболеваний составляет более 18 млрд рублей, вакцинация же может обеспечить предотвращение потери более 90% этой суммы.

В обсуждении приняли участие представители РАН, Минздрава, ФАС, Минпромторга, ведущих медицинских вузов и НИИ. Так, академик РАН, профессор Л. С. Намазова-Баранова затронула тему гендернезависимого подхода в вакцинации, отметив, что, согласно статистике за последние несколько лет, ВПЧ — актуальная проблема не только для женского здоровья, но и мужского, поэтому многие страны начинают вакцинировать не только девочек, но и мальчиков.

Также в дискуссии приняли участие А. Г. Аганбегян, академик РАН, заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС, С.Э.Лебель, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Министерства промышленности и торговли РФ, Т.В.Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС и другие.

Итоги дискуссии подвел управляющий партнер «Альянс Консалтинг» Александр Плакида, отметив, что следующим этапом работы будет общение с фармацевтической индустрией для уточнения и актуализации информации об эффективности и стоимости вакцин. Результаты проекта специалисты РАНХиГС и «Альянс Консалтинг» представят в начале 2018 года на Гайдаровском форуме.

Справка.

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