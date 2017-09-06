В прокуратуру поступило уголовное дело в отношении руководителя НПО «Европа-Биофарм»

В прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения поступило уголовное дело по обвинению генерального директора ЗАО НПО «Европа-Биофарм» Майи Михалевой в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в отделе по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Волгоградской области, в настоящее время осуществляется изучение уголовного дела, по результатам которого будет принято решение.

Как писал «ФВ» ранее, директора обвиняют в том, что, получив от Минобрнауки 90 млн руб. на разработку высокоэффективной технологии глубокой переработки тыквы, она создала иллюзию реализации проекта.

О том, чем занимается предприятие под руководством Майи Михалевой в наши дни, красноречивее всего повествует один из сайтов группы компаний: «Соус горчичный с сельдереем, или имбирем, или свеклой – это новинки, разработанные и выпущенные в научно-производственном объединении ГК «Европа-Биофарм» – Лаборатории ФРИОР. При регулярном использовании в пищу соусы помогают при лечении органов дыхания и всей бронхо-легочной системы, в том числе и простого кашля, … способствуют профилактике различных заболеваний, в т.ч. рака, инсульта, инфаркта».

Стоит ли говорить, что в Перечне зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов такие соусы не значатся.