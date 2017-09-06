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В прокуратуру поступило уголовное дело в отношении руководителя НПО «Европа-Биофарм»

06.09.2017

В прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения поступило уголовное дело по обвинению генерального директора ЗАО НПО «Европа-Биофарм» Майи Михалевой в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в отделе по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Волгоградской области, в настоящее время осуществляется изучение уголовного дела, по результатам которого будет принято решение.

Как писал «ФВ» ранее, директора обвиняют в том, что, получив от Минобрнауки 90 млн руб. на разработку высокоэффективной технологии глубокой переработки тыквы, она создала иллюзию реализации проекта.

О том, чем занимается предприятие под руководством Майи Михалевой в наши дни, красноречивее всего повествует один из сайтов группы компаний: «Соус горчичный с сельдереем, или имбирем, или свеклой – это новинки, разработанные и выпущенные в научно-производственном объединении ГК «Европа-Биофарм» – Лаборатории ФРИОР. При регулярном использовании в пищу соусы помогают при лечении органов дыхания и всей бронхо-легочной системы, в том числе и простого кашля, … способствуют профилактике различных заболеваний, в т.ч. рака, инсульта, инфаркта».

Стоит ли говорить, что в Перечне зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов такие соусы не значатся.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Волгоградская область
уголовное дело
Фармвестник-ТВ
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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