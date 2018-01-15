В Пятигорске планируют создать биофармацевтический технопарк

Биофармацевтический технопарк, специализирующийся на разработке и выпуске инновационных лекарственных средств, в текущем году появится на базе Пятигорского медико-фармацевтического института филиала Волгоградского госмедуниверситета. Об этом сообщил директор института Всеволод Аджиенко (на фото) по результатам заседания научно-образовательного медкластера «Северо-Кавказский».

Всеволод Аджиенко не исключил возможности размещения будущего технопарка на базе одного из производственных партнеров вуза в Ставропольском крае, при этом не уточнил, какое именно предприятие он имеет в виду.

«Задача на текущий год – привлечь к сотрудничеству в роли резидентов не менее трех-четырех фармкомпаний или исследовательских учреждений, – рассказал директор ПМФИ. – Наша площадка также открыта для стартапов».

В декабре прошлого года ВолгГМУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию научного центра инновационных лекарственных средств. Официальное открытие сердца будущего волгоградского фармкластера намечено на январь (точные сроки пока не называются), однако сотрудники уже включились в работу: тестируют оборудование, дооснащают лаборатории. Ожидается, что появление биофармацевтического технопарка даст новые, синергетические возможности для успешного партнерства головного вуза и его филиала в деле создания новых лекарств.