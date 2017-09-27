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В парке «Сокольники» при поддержке «Нацимбио» пройдет фестиваль «Здоровая осень»

27.09.2017

Фармацевтический холдинг «Нацимбио» госкорпорации Ростех, объединяющий ключевые предприятия по производству иммунобиологических препаратов – НПО «Микроген» и ООО «Форт», станет генеральным партнером фестиваля «Здоровая осень». Главным событием фестиваля станет массовый забег на дистанцию в три километра под девизом «Победим инфекции!», в котором примут участие, в том числе сотрудники «Нацимбио».

В рамках фестиваля ведущие специалисты российской иммунологии, среди которых док.мед.наук, профессор, советник генерального директора «Нацимбио», директор ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России, зав. кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Игорь Никитин, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, профессор, д.м.н., заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» Михаил Костинов расскажут о важности иммунизации от гриппа, а также опровергнут главные мифы, связанные с вакцинацией.

Гости фестиваля смогут пройти экспресс-тестирование состояния организма в мобильном филиале Центра профилактической медицины и принять участие в семинаре-тренинге по оказанию первой медицинской помощи и спортивной медицине. Маленькие участники праздника будут вовлечены в познавательные игры и мастер-классы, проводимые аниматорами.

Участие в социальных инициативах, направленных на борьбу с инфекционными и социально значимыми заболеваниями, является частью корпоративной программы социальной ответственности «Нацимбио». Для сотрудников забег станет вторым после марафона в Казани, проводимом под эгидой борьбы с ВИЧ/СПИД в прошлом году.

Фестиваль «Здоровая осень» приурочен к началу сезона вакцинации от гриппа, который продлится по всей России с 1 сентября по 15 ноября 2017 года. Регистрация участников

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Метки
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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