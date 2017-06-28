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В «Парке будущего» юниоры овладеют технологиями фармацевтического производства

28.06.2017
Фото: «Парк Будущего»

27 июня в Центре профессий «Парк Будущего» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе приступила к работе первая смена программы JuniorSkills. Школьники 10-17 лет смогут познакомиться с одной из девяти профессиональных компетенций. Благодаря партнерству с компанией «Р-Фарм» в кластере «Промышленность» впервые открылся павильон лабораторного химического анализа и технологии фармацевтического производства. Первые шаги в профессию осуществляются на современном оборудовании, с использованием материалов ведущих отечественных и зарубежных производителей (при этом лаборатория оснащена в полном соответствии со стандартом соревнований JuniorSkills). Юниоров научат с его помощью выполнять качественный анализ веществ и определять их содержание в объектах, дадут представление о технологии фармпроизводства.

- Всего в профориентационных сменах примут участие 5,4 тысячи детей, - рассказал директор ВДЦ Евгений Нижник. - А к 2025 году пройти подготовку по данным программам должны без малого 1 миллион юниоров.

«Парк будущего» - часть Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий, который должен быть полностью готов в будущем году. Он создается по поручению Президента РФ как базовая площадка для подготовки Национальной сборной России по профессиональному мастерству к европейским и мировым чемпионатам World Skills.

Справка

JuniorSkills – программа профподготовки и профориентации школьников, инициированная фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» в партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке АСИ, Минобрнауки и Минпромторга РФ. В рамках национальных и региональных чемпионатов WorldSkills Russia соревнования JuniorSkills проходят с 2014 года. Свою квалификацию можно продемонстрировать в 1 из 40 компетенций. Их список постоянно расширяется.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
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