В ОЭЗ «Дубна» в 2018 году планируется запустить завод по производству медицинских линейных ускорителей

28 июня на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» компания «Фабрика радиотерапевтической техники» заложила памятную капсулу в основание будущего предприятия по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний.

У «Фабрики РТТ» основательная поддержка. Партнер дубненского резидента - ведущий международный производитель медицинского оборудования и программного обеспечения для борьбы с раком и другими заболеваниями с использованием лучевой терапии, лучевой хирургии и брахитерапии американская компания «Varian Medical Systems» передала технологию производства и будет осуществлять поставку комплектующих для нового оборудования. Головная компания ООО «ПЭТ-Технолоджи» - проектная компания РОСНАНО, окажет помощь в организации производства и реализации готовой продукции.

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, общая площадь будущего завода составит порядка 3 000 кв. метров. Плановые инвестиции в проект – 597 млн рублей, из которых 245 млн предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Предприятие будет высоко автоматизированным. Руководство компании планирует вывести технику нового поколения на рынок не менее чем на 30% дешевле, чем существующие сегодня английские или американские аналоги, тем самым повысив ее доступность для населения в рамках госзаказа. Инвестор рассчитывает, что завод сможет как минимум покрыть потребности России в данном оборудовании (занять до 50% отечественного рынка). Запуск производства линейных ускорителей планируется на 2018 год.