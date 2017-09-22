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В нормативные акты ЕАЭС имплементировано более 70% предложений бизнеса

22.09.2017

Более 70% предложений, которые поступили от представителей фармсообщества, были имплементированы в нормативные акты, регулирующие единый рынок лекарств в рамках ЕАЭС. Об этом в ходе рабочей встречи СПФО рассказала зам. директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Оксана Плашкова.

Сегодня представители Евразийской экономической комиссии встретились с членами Союза профессиональных фармацевтических организаций. Цель визита – награждение победителя конкурса, который был проведен ЕЭК в рамках форума «Евразийская неделя 2017» в Астане. В номинации «Единый рынок ЛС» победу одержала компания Bayer.

В рамках встречи представители компаний обсудили вопросы, связанные с работой единого рынка лекарств. Главная проблема, которая волнует бизнес, – это сроки переходных периодов. Они были установлены еще в 2014 году, но в связи с тем, что старт единого рынка произошел пока только на бумаге, компании выразили свое опасение, что времени на перерегистрацию лекарств по правилам союза может оказаться недостаточно.

Как отметила Оксана Плашкова, ЕЭК внимательно прислушивается к мнению фармсообщества и регулярно обсуждает в ходе рабочих встреч возникающие вопросы. Она пояснила, что наиболее «пострадал» переходный период, связанный с требованием предъявлять при заявке на регистрацию GMP сертификат союза. Поэтому в настоящее время на общественном обсуждении находится нормативный акт, где предлагается сдвинуть сроки переходного периода.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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