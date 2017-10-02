На «Бирже торгов» обсудили предстоящую крупную закупку лекарств

На площадке проекта «Биржа торгов» в Москве (ВДНХ) Департамент по конкурентной политике г. Москвы провел публичное обсуждение предстоящих торгов по трем препаратам, запланированных Агентством по закупкам Департамента здравоохранения г. Москвы (ДЗМ) и уже размещенных на электронной площадке торгов ЕАИСТ. В департаменте обеспокоены низкой активностью фармсообщества на подобных дискуссионных площадках, но надеются, что торги будут достаточно конкурентными.