В Москве утвержден перечень требований, соблюдение которых оценивается при контроле за ценами на ЖНВЛП

Департамент здравоохранения Москвы утвердил Перечень обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального госконтроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, а также Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении такого контроля.

Соответствующий ведомственный приказ №559 от 08.08.2017 г. подписал глава департамента Алексей Хрипун.

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы №163-пп от 24.02.2010 г. в столице установлены оптовые надбавки на препараты из перечня ЖНВЛП в размере: стоимость ЛП до 50 руб. включительно – 20%, свыше 50 руб. до 500 руб. включительно – 15%, свыше 500 руб. – 10%. При этом розничные надбавки составляют соответственно: 32, 28 и 15%.