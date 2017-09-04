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В Москве обсуждается выполнение комплексных мер по реализации национального плана борьбы с допингом

04.09.2017

Заседание независимой общественной антидопинговой комиссии проходит в эти минуты в Москве, в МИА «Россия Сегодня». Входящие в ее состав известные общественные деятели России, врачи, юристы, бизнесмены, деятели искусств и известные спортсмены обсуждают выполнение комплексных мер по реализации национального плана борьбы с допингом, который был разработан по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Цель проводимой работы - восстановление членства Параолимпийского комитета России в Международном Параолимпийском комитете. В частности, министр спорта РФ Павел Колобков сообщил на заседании, что допинг-офицеры получили разрешение на посещение закрытых административно-территориальных образований, чтобы осуществлять допинг- контроль проживающих там спортсменов.
Национальный план борьбы с допингом в российском спорте был принят Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года.

Распоряжением правительства от 10 июля 2017 года №1456-р был утвержден комплекс мер, направленных на предотвращение и борьбу с допингом в российском спорте, которым, в частности, предусматриваются нормативное правовое, организационное, научное и медико-биологическое обеспечение деятельности в этой сфере, создание инновационных методов и информационных технологий предотвращения допинга, разработка соответствующих образовательных программ, взаимодействие с международными спортивными организациями.

Напомним, из-за проблем с допингом ряд спортсменов были отстранены от участия в XXXI Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, в том числе с использованием Международной ассоциацией легкоатлетических федераций принципа коллективной ответственности. Решением Международного параолимпийского комитета без представления общественности фактических оснований полностью была отстранена от участия в играх российская параолимпийская команда.

Фото автора.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
антидопинговый контроль
Фармвестник-ТВ
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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