В крупнейшей муниципальной сети Иркутска сменился директор

Нина Солошенко, последний год руководившая структурой объединенных муниципальных аптек МУФП «Иркутская аптека», покидает свой пост. Мэрия Иркутска, являющаяся учредителем предприятия, не продлила с ней контракт.

11 января эту должность займет Наталья Свистунова, до 2017 г. руководившая МУП «Аптека №80», которая вошла в состав «Иркутской аптеки».

Напомним, что МУФП «Иркутская аптека» было образовано год назад путем слияния трех фармпредприятий – МУП «Аптека № 74», МУП «Аптека

№ 103», МУП «Центральная районная аптека № 80». В сеть входят 21 аптека, 27 аптечных пунктов и косметологический центр.

По данным RNC Pharma, в Иркутской области представлена 61 аптечная сеть, которая суммарно занимает порядка 87,3% розничного-коммерческого рынка лекарственных препаратов. Лидером по итогам I-II кв. 2017 г. стала сеть «Фармэконом» с долей 31% и 60 точками, второе место у «Аптеки 36 и 6» («Живея») — 4,7% и 101 аптека.

Крупнейшая из муниципальных сетей «Иркутская аптека» в первом полугодии 2017 г. объединяла порядка 40 аптек с долей на уровне 3,9%. Помимо нее в регионе работает еще 7 муниципальных аптечных сетей, они объединяют 50 аптек, общая доля рынка этих компаний составляет 3,4%.



Всего по данным на первое полугодие 2017 г. в Иркутске работало 967 аптек, из которых 701 входит в состав аптечных сетей.