V Ежегодная конференция «Клинические исследования в России и за рубежом»

9 октября 2017 года компании ОСТ, Data MATRIX и Primer Capital уже в пятый раз проведут конференцию для специалистов в сфере клинических исследований. Гостей ждут выступления экспертов ФГБУ НЦЭСМП, научно-исследовательских институтов и представителей фармкомпаний. Мероприятие пройдет в гостинице ИнтерКонтиненталь (Москва, ул. Тверская, 22).

Откроет Конференцию секция «Вопросы качества клинического исследования: работа с отклонениями от протокола, минимизация рисков, регуляторная экспертиза отчетов». На ней спикеры на практических примерах обсудят особенности работы с отклонениями, вопросы качества протокола, взаимодействие с исследователями в сложных ситуациях. И.о. директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ НЦЭСМП Дмитрий Горячев представит доклад об экспертной оценке отчета о результатах клинического исследования.

После кофе-брейка гости смогут выбрать одну из двух параллельных секций:

«Электронный дневник (ePRO): рациональный подход к динамичным данным. Практика запуска и возможности современных систем», где спикеры обсудят особенности и возможности работы с бумажными и электронными видами опросников, тонкости языковой валидации и поделятся реальным опытом внедрения ePRO в клинические исследования.

«Экспертиза фармацевтических стартапов». В этой секции эксперты со стороны фармацевтического бизнеса, венчурных инвесторов, а также Министерства образования и науки расскажут, как анализируют проекты, оценивают их с научно-технической и финансово-экономической точек зрения, а также представят обзор инструментов государственной поддержки.

Конференция будет полезна:

сотрудникам фармацевтических и биотехнологических компаний,

специалистам регуляторных и медицинских отделов,

сотрудникам отделов качества,

разработчикам лекарственных препаратов и медицинских изделий,

инвесторам, заинтересованным в биофарм-проектах.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на него можно по ссылке.