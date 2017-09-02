В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все

«Побеждай или умри» — такова реальность аптечного рынка на сегодняшний день. Федеральные сети продолжают активно осваивать новые территории, а потому никто из локальных игроков не защищен от внезапного появления сильного конкурента по соседству. Козыри «федералов» — лучшие условия по взаимодействию с дистрибьюторами и производителями. Конкурировать с ними один на один практически невозможно. Об этом в рамках рубрики «У редакционного камина» рассказал «ФВ» Александр КОНДРАТЬЕВ, управляющий партнер АС «АСНА», которая в настоящий момент объединяет более 6 тыс. аптек.

Далее в статье:

На том и стоим: «Серьезнейшая конкурентная борьба федеральных сетей с региональными за место на рынке уже началась, дальше она будет только ужесточаться».

Един и нерушим: «Ситуация нынешнего дня такова, что ты либо на этом рынке борешься за место под солнцем, либо тебе придется уйти».

За горизонт: «Нас многие спрашивают, когда же вы остановитесь. Отвечу...»

Читать далее...