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Лента · В России
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В августе 2017 г. импорт готовых лекарств вырос на 13%

20.09.2017

В августе текущего года поставки импортных готовых ЛП в Россию составили 45,6 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение с НДС), динамика к аналогичному периоду прошлого года достигла 13% при расчетах в рублях, подсчитали аналитики RNC Pharma.

Импорт нерасфасованной продукции за период вырос по отношению к августу 2016 г. на 42% и достиг 15,1 млрд руб. Всего за первые 8 месяцев 2017 г. в нашу страну было импортировано ЛП (готовые формы и in-bulk) на 390,4 млрд руб., при этомсредние темпы роста за период не превышают 4,2%.

На поставки готовых форм за период с января по август текущего года пришлось 327 млрд. руб., совокупные темпы роста в долгосрочной динамике составили 8,9%. Поставки in-bulk, несмотря на весьма оптимистичные результаты августа, все же уходят в минус, рублевая динамика составила -14,8%, за год поставки нерасфасованной продукции сократились более чем на 11 млрд руб.

С начала года в нашу страну было импортировано 1,3 млрд. упаковок, на 6,2% больше прошлогодних показателей. Этот рост обеспечивается в основном за счет повышения дробности упаковок. Если проводить расчеты в минимальных единицах дозирования (МЕД), то за январь-август 2017 г. в нашу страну было поставлено 23,2 млрд МЕД готовых форм (на 4,2% меньше чем годом ранее). Импорт in-bulk с начала года достиг 2,8 млрд МЕД., при этом динамика поставок к прошлогодним показателям показывает рост (+3,7%), даже несмотря на тот факт, что натуральные темпы роста в августе оказалась отрицательными: -6%. Кстати, в основном рост денежной массы импорта in-bulk в августе 2017 произошел в результате ввоза препарата Ревлимид Сelgenе, за месяц «Фармстандарт» закупил препарата практически на 5,2 млрд руб., в прошлом году пик закупок пришелся соответственно на апрель (7,3 млрд руб.) и сентябрь (2 млрд руб.).

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аналитика
импорт
Фармвестник-ТВ
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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