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В Алтайском крае предложили организовать доставку лекарств на дом

12.06.2017

Власти Алтайского края предложили Минздраву РФ стать пилотной территорией, где можно было бы организовать выездные аптеки. Об этом со ссылкой на местные власти сообщат ТАСС.

Речь идет о доставке лекарств на дом через выездные аптеки в отдаленные села с населением менее 300 человек, где нет аптечных пунктов и ФАПов. В Алтайском крае таких сел 284, в них живут в них около 30 тысяч граждан. Край уже направил документы со инициативой в Министерство здравоохранения РФ.

«Если наша инициатива пройдет, мы будем обращаться к губернатору, чтобы этот пилотный проект развивался в крае. Суть в том, что мы заезжаем на территорию, где села не имеют аптечных пунктов, привозим туда лекарства, но для этого должно быть разрешение на выездную форму торговли. Это было бы интересно Томской области, северной части страны, Дальнему Востоку - там есть отдаленные территории», - рассказала ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Елена Кравец.

Ответ от Минздрава РФ в региональном Минздраве ожидают получить до конца 2017 г.

В то же время в других регионах на это смотрят по-другому. В департаменте здравоохранения ЯНАО не думают, что такая форма работы с населением необходима. Специальной службы по доставке лекарств в труднодоступные арктические населенные пункты на Ямале нет, но уже много лет профильные организации и ведомства решают этот вопрос совместно. Сначала по госконтрактам закупаются лекарственные препараты, затем жизненно необходимые и важнейшие доставляются до аптечных пунктов больниц в отдаленные поселки, где главврач занимается перераспределением лекарств и своевременной доставкой пациентам в стойбища или фактории в тундре.

«Создавать еще одну специализированную службу было бы лишним. Жалоб на отсутствие лекарств нет, конечно, бывают рабочие моменты, часто случаются метели, но всегда есть резерв на случай непогоды», - пояснила начальник управления лекарственного обеспечения департамента здравоохранения ЯНАО Елена Банникова.

Вопрос дистанционной торговли лекарствами и их доставки сейчас активно обсуждается в России. Минздрав РФ уже готовит соответствующий закон.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
доставка
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
Current issue #19, 2017
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