 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
249

В 2018 г. норматив финансовых затрат в месяц на лекарства для одного льготника составит 823 рубля

28.12.2017

Правительство РФ установило, что в 2018 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, составит 823,4 рубля. В 2017 г. такой норматив составляет 807,2 рубля. Соответствующее постановление № 1628 от 25.12.2017 г. подписал Дмитрий Медведев.

Ранее такой норматив устанавливался федеральным законом. Это приводило к долгосрочной разработке норматива финансовых затрат на очередной финансовый год, и могло стать причиной срыва проведения аукционных процедур на закупку такой продукции.

После принятия закона № 407-ФЗ «О внесении изменения в статью 4-1 Федерального закона "О государственной социальной помощи"» функции по установлению норматива финансовых затрат возложены на Правительство РФ.

Материалы по теме
20.12.2016 Льготники получат в 2017 г. на лекарства 807 рублей в месяц
23.03.2016 Пенсионерам могут предоставить право получать лекарства бесплатно
29.12.2015 Льготники получат в 2016 г. на лекарства 758 рублей в месяц
03.12.2014 Социальная помощь на лекарства в 2015 году составит 707 рублей
11.09.2014 В 2015 году объем финансирования программы ОНЛП во Владимирской области составит порядка 300 млн руб.
Метки
соцпакет
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения