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В 2017 году «Нацимбио» обеспечила выполнение 134 госконтрактов и поставку более 29 млн упаковок лекарственных препаратов

26.12.2017

В 2017 году фармацевтический холдинг госкорпорации Ростех «Нацимбио» осуществил закупку и поставку более 29 млн упаковок лекарственных препаратов. Совокупный объем поставок превысил аналогичный показатель 2016 года на 11,5%.

В структуре поставок наибольший объем пришелся на вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП): количество доз отгруженных вакцин составило 120,5 млн и превысило результаты 2016 года на 13%. При этом объем вакцин для профилактики гриппа увеличился на 22%, а доля поставленных детских гриппозных вакцин, произведенных на мощностях предприятий холдинга, увеличилась вдвое, до 17,8 млн доз. В эпидемиологическом сезоне 2017-2018 в первый раз для вакцинации были применены детские противогриппозные препараты «Ультрикс» и «Совигрипп», созданные с использованием только отечественного антигена.

В 2017 году компания в качестве единственного поставщика впервые отгружала для нужд министерств и подведомственных учреждений препараты плазмы крови. Объем поставок восьми наименований (МНН) лекарственных препаратов плазмы крови составил более 800 млн международных единиц (ME) и превысил один млн упаковок.

В августе 2017 года «Нацимбио» была повторно определена поставщиком лекарств и медицинских изделий для ФСИН России на период 2017-2018 гг. В рамках реализации функции единственного поставщика в этом году поставлялись лекарственные препараты для профилактики и лечения туберкулеза, а также медицинские изделия для диагностики, лечения и реанимации пациентов. Отечественными компаниями произведены 99% объема лекарственных средств, закупленных для нужд ФСИН согласно перечню, установленному Правительством РФ.

С момента назначения единственным поставщиком в 2015 году «Нацимбио» обеспечила лечебно-профилактические учреждения РФ почти 260 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов. При этом на вакцины от гриппа пришлось более половины всех отгрузок. Существенным достижением 2017 года стал полный переход на отечественные противогриппозные вакцины для взрослого и детского населения, произведённые в России по полному технологическому циклу, начиная с синтеза фармацевтической субстанции.

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»

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Метки
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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