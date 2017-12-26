В 2017 году Фармакопейный комитет ЕАЭС одобрил 128 проектов общих фармакопейных статей

Более 150 проектов общих фармакопейных статей рассмотрел Фармакопейный комитет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2017 году. 128 проектов одобрены и направлены на публичное обсуждение. Об этом сообщил, подводя итоги работы, директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев на последнем в нынешнем году заседании Комитета.

Общие фармакопейные статьи (монографии) Фармакопеи ЕАЭС помогут создать условия для свободного движения фармацевтической продукции в ЕАЭС и экспорта в третьи страны.

Члены Фармакопейного комитета обсудили замечания стран ЕАЭС, поступившие по итогам публичного обсуждения ряда проектов, включая «Прозрачность и степень опалесценции жидкостей», «Степень окраски жидкостей», «Потенциометрическое определение рН», «Относительную плотность», «Абсорбционную спектрофотометрию в ультрафиолетовой и видимой областях», «Газовую хроматографию», «Обнаружение и измерение радиоактивности», «Аномальную токсичность» и «Бактериальные эндотоксины». Отмечена целесообразность включения 17 представленных российской стороной проектов общих фармакопейных статей по ветеринарии в первый выпуск I тома Фармакопеи Евразийского экономического союза после их рассмотрения и одобрения Фармакопейным комитетом.

Рассмотрение проектов общих фармацевтических статей, входящих в первый выпуск I тома Фармакопеи ЕАЭС, планируется завершить в первом квартале 2018 года.

На прошедшем заседании также одобрен проект положения о статусе наблюдателей и порядке их участия в работе Фармакопейного комитета, сообщили в пресс-службе ЕЭК.