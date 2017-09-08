 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
221

Узкопрофильные специалисты фармпроизводства на пике спроса

08.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

Один из главных трендов кадрового рынка 2017 года – рекордный спрос на специалистов фармпроизводства. По данным кадрового агентства «Флэкс», в сравнении с 2016 годом объем заявок на подбор таких кадров увеличился в два раза.

«Особенно повысился интерес работодателей к специалистам в области качества производства лекарств. Среди самых востребованных позиций контролер ОКК, химик-аналитик ОКК, начальник ОКК, директор по качеству, - рассказала партнер кадрового агентства «Флэкс» Татьяна Сосновская, выступая 7 сентября в Москве на деловом завтраке, организованном компанией «Экопси консалтинг».

По словам эксперта, узкопрофильные специалисты фармпроизводства сейчас очень востребованы, за них идет острая конкурентная борьба. При этом работодатели готовы вкладываться в релокацию кандидатов, а те в свою очередь готовы к переезду.

«Количество кандидатов, которые ради новой работы согласились переехать в другой регион, за год выросло. Доля таких сотрудников среди подобранного нами производственного персонала составляет 70 %, среди специалистов по качеству – 40%», – констатирует Татьяна Сосновская.

Основные направления релокации сотрудников - регионы, где есть крупные фармацевтические кластеры, новые производственные площадки: Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Ярославская, Владимирская, Саратовская, Пензенская области, пишет «Фармперсонал».

На фото: Татьяна Сосновская

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
Материалы по теме
08.09.2017 Определены Топ 5 ключевых критериев выбора работодателя на фармрынке
24.08.2017 Сеченовский университет готов увеличить выпуск провизоров и фармацевтов
21.08.2017 На Чукотке самая высокая в РФ зарплата у среднего мед- и фармперсонала
17.08.2017 Всех российских фармработников планируется внести в реестр
11.08.2017 Руководители контрольно-аналитических лабораторий в фарме зарабатывают в среднем 90 тыс. рублей
Метки
фармперсонал
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения