 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
41

Уволенный руководитель аптеки РКБ пытается восстановиться в должности через суд

14.06.2017

Министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов прокомментировал итоги проверки в Республиканской клинической больнице, о которых ранее высказывался глава республики.

- Имел факт неправильного оприходования лекарственных препаратов аптекой РКБ, - пояснил Михаил Ратманов в интервью в прямом эфире ГТРК «Алания». - Руководитель данного структурного подразделения уволена, медицинские препараты и расходные материалы оприходованы, как это положено. Кстати, я слышал, что уволенная за многократные нарушения сотрудница сейчас пытается восстановиться в должности через суд.

Руководитель Службы финансового контроля Северной Осетии Алла Бдайциева ранее говорила «ФВ», что материалы о выявленных в ходе проверки нарушениях направлены в соответствующие органы. Однако в ответ на наш запрос о принятых мерах 17 мая следственное управление Следственного комитета республики сообщило, что письмо «ФВ» переадресовано в Северо-Западный межрайонный следственный отдел по г. Владикавказу, однако там по состоянию на 14 июня его не получили.

Материалы по теме
13.06.2017 Производителю кожного антисептика полтора года не возвращают изъятые оборудование и сырье
06.06.2017 100 тысяч рублей штрафа заплатит предприниматель за поставку немедицинского кислорода в ЛПУ
19.05.2017 В Северной Осетии разработали гель, который помогает не утомляться
15.05.2017 Во Владикавказе передано в суд уголовное дело против предпринимателя, поставлявшего технический кислород в ЛПУ
12.04.2017 «Губернские аптеки» вынуждены уходить из районов Красноярского края
Метки
фармацевтическая деятельность
Республика Северная Осетия-Алания
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения