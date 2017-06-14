Уволенный руководитель аптеки РКБ пытается восстановиться в должности через суд

Министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов прокомментировал итоги проверки в Республиканской клинической больнице, о которых ранее высказывался глава республики.

- Имел факт неправильного оприходования лекарственных препаратов аптекой РКБ, - пояснил Михаил Ратманов в интервью в прямом эфире ГТРК «Алания». - Руководитель данного структурного подразделения уволена, медицинские препараты и расходные материалы оприходованы, как это положено. Кстати, я слышал, что уволенная за многократные нарушения сотрудница сейчас пытается восстановиться в должности через суд.

Руководитель Службы финансового контроля Северной Осетии Алла Бдайциева ранее говорила «ФВ», что материалы о выявленных в ходе проверки нарушениях направлены в соответствующие органы. Однако в ответ на наш запрос о принятых мерах 17 мая следственное управление Следственного комитета республики сообщило, что письмо «ФВ» переадресовано в Северо-Западный межрайонный следственный отдел по г. Владикавказу, однако там по состоянию на 14 июня его не получили.