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Утверждены правила вывоза биомедицинских клеточных продуктов для гуманитарной помощи

07.09.2017

Правительство утвердило Правила вывоза из РФ биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), предназначенных для гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях. Соответствующее постановление №1061 от 31.08.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вывоз из РФ БМКП, предназначенных для гуманитарной помощи, осуществляется при наличии подтверждения, выдаваемого Минздравом России. Подтверждение вывоза выдается для представления в таможенные органы РФ. Плата за его выдачу не взимается. Форма подтверждения приводится в приложении к постановлению.

Вывозить БМКП могут юридические лица, осуществляющие организацию оказания в установленном порядке гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях.

Для получения подтверждения организация-заявитель представляет в Минздрав России на бумажном носителе или в электронной форме:

- заявление о вывозе БМКП, включающее в том числе следующие сведения о типе вывозимого продукта, количество единиц и цель вывоза продукта;

- обоснование расчета количества единиц каждого типа вывозимого БМКП;

- спецификации на вывозимые БМКП.

Минздрав России выдает подтверждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.

Основанием для отказа в выдаче подтверждения являются представление сведений и документов в неполном объеме или их недостоверность.



Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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