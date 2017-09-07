Утверждены правила вывоза биомедицинских клеточных продуктов для гуманитарной помощи

Правительство утвердило Правила вывоза из РФ биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), предназначенных для гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях. Соответствующее постановление №1061 от 31.08.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вывоз из РФ БМКП, предназначенных для гуманитарной помощи, осуществляется при наличии подтверждения, выдаваемого Минздравом России. Подтверждение вывоза выдается для представления в таможенные органы РФ. Плата за его выдачу не взимается. Форма подтверждения приводится в приложении к постановлению.

Вывозить БМКП могут юридические лица, осуществляющие организацию оказания в установленном порядке гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях.

Для получения подтверждения организация-заявитель представляет в Минздрав России на бумажном носителе или в электронной форме:

- заявление о вывозе БМКП, включающее в том числе следующие сведения о типе вывозимого продукта, количество единиц и цель вывоза продукта;

- обоснование расчета количества единиц каждого типа вывозимого БМКП;

- спецификации на вывозимые БМКП.

Минздрав России выдает подтверждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.

Основанием для отказа в выдаче подтверждения являются представление сведений и документов в неполном объеме или их недостоверность.





