Утверждены правила уничтожения фальсифицированных биомедицинских клеточных продуктов

Правительство РФ утвердило правила уничтожения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующее постановление № 706 от 14.06.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Изъятые биомедицинские клеточные продукты, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам и (или) по делам об административных правонарушениях, подлежат уничтожению в порядке, установленном соответственно Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и (или) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изъятые биомедицинские клеточные продукты, находящиеся под таможенной процедурой уничтожения, подлежат уничтожению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Уничтожение изъятых фальсифицированных биомедицинских клеточных продуктов или недоброкачественных биомедицинских клеточных продуктов осуществляется на основании решения владельца биомедицинских клеточных продуктов и (или) решения Росздравнадзора или решения суда.

Владелец изъятых фальсифицированных биомедицинских клеточных продуктов и (или) недоброкачественных биомедицинских клеточных продуктов в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения решения Росздравнадзора об их уничтожении, обязан исполнить это решение.

Изъятые контрафактные биомедицинские клеточные продукты подлежат уничтожению по решению суда. Расходы, связанные с уничтожением изъятых биомедицинских клеточных продуктов, возмещаются их владельцем.