 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
139

Утверждены правила проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов

14.06.2017

8 июня Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 30н от 31.01.2017 г. «Об утверждении Правил проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и форм заключений комиссии экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов».

Документом утверждаются:

- правила проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов (БМКП);

- форма заключения комиссии экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению биомедицинской экспертизы БМКП по результатам экспертизы качества БМКП, в том числе экспертизы состава образцов БМКП и методов контроля его качества, и экспертизы документов для получения разрешения на проведение клинического исследования БМКП в целях его госрегистрации;

- форма заключения комиссии экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению биомедицинской экспертизы БМКП по результатам экспертизы эффективности БМКП и экспертизе отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения БМКП;

- форма заключения комиссии экспертов по проведению биомедицинской экспертизы БМКП по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения
БМКП, в том числе экспертизы состава образцов БМКП и методов контроля его качества, проводимой в случае внесения изменений в нормативную документацию на БМКП;

- форма заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы качества БМКП, в том числе экспертизы состава образцов БМКП и методов контроля его качества, и (или) экспертизы эффективности БМКП, и (или) экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения БМКП при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный БМКП.

Самые важные новости фармбизнеса теперь и в нашем Telegram-канале @medpharm.

Присоединяйтесь!

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
13.05.2017 Минздрав разработал правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов
10.05.2017 В Госдуме рассмотрят законопроект, устанавливающий требования к лицензированию производства биомедицинских клеточных продуктов
05.04.2017 Разработан порядок проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов
29.03.2017 Минздрав России планирует создать Совет по этике в области биомедицины
27.03.2017 Эксперт: персонифицированная медицина – это перспектива 10-15 лет
Метки
биомедицинские клеточные продукты
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения