Утверждены перечни фармсубстанций, запрещенных для использования в спорте

Минспорт России утвердил перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Соответствующий ведомственный приказ от 06.12.2017 № 1052 зарегистрировал Минюст России 9 января 2018 г.

При подготовке документа разработчики руководствовались приложением 1 к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, в котором указаны субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте.

Документом утверждены:

- Субстанции и методы, запрещенные все время (как в соревновательный, так и во внесоревновательный период);

- Субстанции и методы запрещенные в соревновательный период;

- Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта.

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из разделов перечня и в настоящее время не одобренные ни одним органом исполнительной власти в области здравоохранения к использованию в качестве терапевтического средства у людей (например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии доклинических или клинических испытаний, или лекарства, лицензия на которые была отозвана, «дизайнерские» препараты, медицинские препараты, разрешенные только к ветеринарному использованию), запрещены к использованию в любое время.