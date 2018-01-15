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Лента · В России
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Утверждены перечни фармсубстанций, запрещенных для использования в спорте

15.01.2018

Минспорт России утвердил перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Соответствующий ведомственный приказ от 06.12.2017 № 1052 зарегистрировал Минюст России 9 января 2018 г.

При подготовке документа разработчики руководствовались приложением 1 к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, в котором указаны субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте.

Документом утверждены:

- Субстанции и методы, запрещенные все время (как в соревновательный, так и во внесоревновательный период);

- Субстанции и методы запрещенные в соревновательный период;

- Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта.

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из разделов перечня и в настоящее время не одобренные ни одним органом исполнительной власти в области здравоохранения к использованию в качестве терапевтического средства у людей (например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии доклинических или клинических испытаний, или лекарства, лицензия на которые была отозвана, «дизайнерские» препараты, медицинские препараты, разрешенные только к ветеринарному использованию), запрещены к использованию в любое время.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
допинг
фармсубстанции
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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