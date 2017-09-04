Утверждена Стратегия госполитики в области защиты прав потребителей

Правительство РФ утвердило Стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года. Стратегия определяет цели, задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей, обеспечения соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам, защиты интересов потребителей всех слоёв населения при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения в целях повышения уровня и качества жизни населения. Стратегия утверждена распоряжением Правительства РФ №1837-р от 28.08.2017 года.

Определены приоритетные направления Стратегии. К ним, в частности, относятся: обеспечение защиты населения как потребителей, защита потребительских прав социально уязвимых групп населения, стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и запросы потребителей, развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор при более низких ценах, содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей.

Для обеспечения защиты граждан Российской Федерации как потребителей, в частности, предлагается: уделять первоочередное внимание таким важным для здоровья потребителей областям, как продовольствие, медицинские услуги, водоснабжение, фармацевтические товары, энергоснабжение и коммунальные услуги, а также учитывать специфику туристических услуг; проводить политику, ориентированную на производство продукции гарантированного качества; проводить политику, направленную на обеспечение наличия в обороте качественной и безопасной продукции, с полной и достоверной маркировкой товаров.