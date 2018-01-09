Утвержден порядок учета и декларирования объема производства для собственных нужд фармсубстанции этилового спирта

Правительство РФ утвердило Правила учета объема производства, поставки и использования для собственных нужд фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) и Правила представления деклараций об объёме производства, поставки или использования для собственных нужд фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола). Соответствующее постановление от 29.12.2017 года №1694 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Постановление подготовлено Минфином России в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года №261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом регулируются отношения в сфере учета производства фармсубстанции этилового спирта (этанола). Организации, которые производят этанол для спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий, обязаны учитывать и декларировать объем его производства, поставки и использования для собственных нужд в порядке, устанавливаемом Правительством России. На такие организации распространяются требования по оснащению их основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта и передаче информации, полученной с использованием этих средств, в единую государственную автоматизированную информационную систему.

Постановлением утверждено, что объем производства, поставки или использования для собственных нужд фармсубстанции этилового спирта учитывается в организациях, производящих такую фармсубстанцию для производства спиртосодержащих лекарств или для производства спиртосодержащих медизделий, с применением технических средств фиксации и передачи информации об объёме производства и оборота этилового спирта в ЕГАИС, соответствующих установленным постановлением Правительства от 9 июля 2016 года №650 требованиям.

Правила представления деклараций предусматривают, что организации обязаны декларировать объем производства, поставки или использования для собственных нужд фармацевтической субстанции этилового спирта.

Для учета объема производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) используются следующие показатели:

- объем готовой фармсубстанции спирта этилового (этанола);

- объем безводного (100-процентного) спирта в готовой фармсубстанции спирта этилового (этаноле);

- концентрация безводного спирта в готовой фармсубстанции спирта этилового (этаноле).

Декларации должны представляться ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.