Утвержден порядок оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий

Минздрав России утвердил порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Соответствующий ведомственный приказ № 965н от 30.11.2017 г. зарегистрировал Минюст России 9 января .

Документом определяются:

- порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских работников между собой;

- порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских работников с пациентами и (или) их законными представителями, включая порядок осуществления дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента.

Приказом утверждены виды, условия и формы оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий. Такие технологии могут использоваться при оказании следующих видов медпомощи:

- первичная медико-санитарная помощь;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная медпомощь;

- скорая, в том числе скорая специализированная медпомощь;

- паллиативная медпомощь.

Документ, в частности, содержит положения, направленные на урегулирование вопросов документирования информации о проведении консультации пациента с применением телемедицинских технологий; хранения материалов, полученных по результатам дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, медицинских работников и пациентов (или их законных представителей) и сроки их хранения, порядка доступа участников дистанционного взаимодействия к указанным материалам.

В документе указано, что лечащий врач, назначивший дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, обязан обеспечить экстренное реагирование по месту нахождения пациента при критическом отклонении показателей состояния его здоровья от предельных значений.