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Лента · В России
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Утвержден порядок оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий

11.01.2018

Минздрав России утвердил порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Соответствующий ведомственный приказ № 965н от 30.11.2017 г. зарегистрировал Минюст России 9 января .

Документом определяются:

- порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном
взаимодействии медицинских работников между собой;

- порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий при дистанционном
взаимодействии медицинских работников с пациентами и (или) их законными представителями, включая порядок осуществления дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента.

Приказом утверждены виды, условия и формы оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий. Такие технологии могут использоваться при оказании следующих видов медпомощи:

- первичная медико-санитарная помощь;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная медпомощь;

- скорая, в том числе скорая специализированная медпомощь;

- паллиативная медпомощь.

Документ, в частности, содержит положения, направленные на урегулирование вопросов документирования информации о проведении консультации пациента с применением телемедицинских технологий; хранения материалов, полученных по результатам дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, медицинских работников и пациентов (или их законных представителей) и сроки их хранения, порядка доступа участников дистанционного взаимодействия к указанным материалам.

В документе указано, что лечащий врач, назначивший дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, обязан обеспечить экстренное реагирование по месту нахождения пациента при критическом отклонении показателей состояния его здоровья от предельных значений.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
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На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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