Утвержден Административный регламент исполнения Росздравнадзором лицензионного контроля фармдеятельности

29 сентября Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 585н от 01.09.2017 г. «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля фармацевтической деятельности».

Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическими лицами, включая организации оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, аптечными организациями, медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармдеятельность, лицензионных требований, утвержденных постановлением Правительства России № 1081 от 22.12.2011 г.

Срок проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении лицензиата, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия ‎и 15 часов для микропредприятия в год.

Составной частью Административного регламента являются ‎блок-схема, наглядно показывающая последовательность действий по исполнению государственной функции, а также перечень территориальных органов Росздравнадзора, содержащий адреса и телефоны для справок.