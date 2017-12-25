Успешно завершены ДКИ препарата для лечения и профилактики тромбозов компании «ФК Лабораториз»

Компания ФК Лабораториз, портфельный проект венчурного фонда Primer Capital, объявила о завершении доклинических исследований новой оригинальной молекулы, проводимых по контракту с Министерством образования и науки РФ в рамках ФЦП «Фарма 2020».

Развиваемая проектом малая синтетическая молекула проявляет свойства высокоспецифичного прямого ингибитора тромбина, будущий препарат на ее основе является антикоагулянтом с пероральным путем введения. Антикоагулянты применяются для лечения широкого круга заболеваний, сопряженных с гиперсвертываемостью крови и с тромбоэмболическими осложнениями в виде инфарктов, инсультов и смерти. В последние годы в мире быстрыми темпами растет применение новых оральных антикоагулянтов группы НОАК. Данная группа представлена лишь тремя зарубежными препаратами, российские фармацевтические производители пока не заняли эту нишу.

Молекула была разработана с использованием комбинации методов компьютерного моделирования и химического синтеза на его основе – современного и общепризнанного подхода в фармацевтической индустрии. В ходе доклинических исследований новый препарат продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и эффективности. ФК Лабораториз и Primer Capital ожидают, что разработка будет успешно конкурировать с существующими препаратами, представленными на рынке ЕАЭС.

Начало клинических исследований лекарственного средства запланировано на вторую половину 2018 года. В данный момент компания готовит все необходимые для этого нормативные документы.

Источник публикации: ОСТ