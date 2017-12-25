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Успешно завершены ДКИ препарата для лечения и профилактики тромбозов компании «ФК Лабораториз»

25.12.2017
Фото: Primer Capital

Компания ФК Лабораториз, портфельный проект венчурного фонда Primer Capital, объявила о завершении доклинических исследований новой оригинальной молекулы, проводимых по контракту с Министерством образования и науки РФ в рамках ФЦП «Фарма 2020».

Развиваемая проектом малая синтетическая молекула проявляет свойства высокоспецифичного прямого ингибитора тромбина, будущий препарат на ее основе является антикоагулянтом с пероральным путем введения. Антикоагулянты применяются для лечения широкого круга заболеваний, сопряженных с гиперсвертываемостью крови и с тромбоэмболическими осложнениями в виде инфарктов, инсультов и смерти. В последние годы в мире быстрыми темпами растет применение новых оральных антикоагулянтов группы НОАК. Данная группа представлена лишь тремя зарубежными препаратами, российские фармацевтические производители пока не заняли эту нишу.

Молекула была разработана с использованием комбинации методов компьютерного моделирования и химического синтеза на его основе – современного и общепризнанного подхода в фармацевтической индустрии. В ходе доклинических исследований новый препарат продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и эффективности. ФК Лабораториз и Primer Capital ожидают, что разработка будет успешно конкурировать с существующими препаратами, представленными на рынке ЕАЭС.

Начало клинических исследований лекарственного средства запланировано на вторую половину 2018 года. В данный момент компания готовит все необходимые для этого нормативные документы.

Источник публикации: ОСТ

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Метки
ОСТ
Primer Capital
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
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Декабрь №42
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«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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