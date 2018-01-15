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Условия закупки шприцев для волгоградских ЛПУ признаны УФАС законными

15.01.2018

Волгоградское УФАС признало необоснованной жалобу ООО «Стомтовары» на положения аукционной документации при проведении закупки шприцев Комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Волгоградской области. Аукцион должен был состояться 9 января 2018 г. в интересах нескольких ЛПУ, начальная максимальная стоимость контракта порядка 6 млн руб., но был приостановлен до рассмотрения жалобы и вынесения решения по существу.

Как пояснили в территориальном органе УФАС, 12 января в ходе рассмотрения обращения было установлено, что, во-первых, заявитель руководствовался положениями законодательства, которые утратили силу. Во-вторых, ООО «Стомтовары» считало неправомерным требование заказчика поставить определенное количество товара во вторичной упаковке, но комиссия УФАС признала, что Комитет сформировал техническое задание, исходя из своих потребностей, и законом это не возбраняется.

В итоге по всем пунктам претензии заявителя были отклонены. Впрочем, решение УФАС может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
закупки
Волгоградская область
медицинские изделия
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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