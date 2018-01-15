Условия закупки шприцев для волгоградских ЛПУ признаны УФАС законными

Волгоградское УФАС признало необоснованной жалобу ООО «Стомтовары» на положения аукционной документации при проведении закупки шприцев Комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Волгоградской области. Аукцион должен был состояться 9 января 2018 г. в интересах нескольких ЛПУ, начальная максимальная стоимость контракта порядка 6 млн руб., но был приостановлен до рассмотрения жалобы и вынесения решения по существу.

Как пояснили в территориальном органе УФАС, 12 января в ходе рассмотрения обращения было установлено, что, во-первых, заявитель руководствовался положениями законодательства, которые утратили силу. Во-вторых, ООО «Стомтовары» считало неправомерным требование заказчика поставить определенное количество товара во вторичной упаковке, но комиссия УФАС признала, что Комитет сформировал техническое задание, исходя из своих потребностей, и законом это не возбраняется.

В итоге по всем пунктам претензии заявителя были отклонены. Впрочем, решение УФАС может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев.