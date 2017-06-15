В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%

Согласно приведенным данным, в I квартале 2017 г. в Российской Федерации сложилась тенденция снижения объема закупок УЗИ-аппаратов в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. В целом по стране спад произошел на 9,2 %, что составляет почти 100 млн руб. (табл. 1, рис. 1).

Закупки аппаратуры

Такая ситуация стала возможной за счет отрицательной динамики закупок УЗИ-аппаратов в пяти из восьми федеральных округов России, а именно: в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском и Центральном, среди которых более всего отличился Северо-Западный округ, снизивший затраты на приобретение УЗИ-аппаратов на 54%, что в рублевом эквиваленте равняется более чем 200 млн руб.

Крупнейшая доля в структуре закупок УЗИ-техники Северо-Западного округа принадлежит Санкт-Петербургу. Если в I квартале 2016 г. соотношение долей Петербурга и остальных регионов округа было 63% против 37%, то в I квартале 2017 г. перевес Северной столицы обозначился на уровне 85% против 15%. В структуре закупок Северо-Западного округа в первой четверти 2017 г. не фигурируют такие города, как Сестрорецк, Череповец, Сыктывкар и другие, которые на старте прошлого года приобрели аппаратов для УЗИ на общую сумму в 93 млн руб. В общем, «нестоличные» регионы округа закупили аппаратов в I квартале 2016 г. на сумму 143 млн руб., в I квартале 2017 г. — на 26,5 млн руб.

В статусе часто встречающихся дистрибьюторов в Северо-Западном округе из I квартала 2016 г. в I квартал текущего перешло только ООО «СОНАР-медикал», обслуживающее спрос на территории Санкт-Петербурга. Кроме этой компании в I квартале 2017 г. заметны также ООО «Тагма медикал» и ООО «Ультрасаунд-Мед», работающие аналогично в Санкт-Петербурге. А вот превосходившие их в I квартале 2016 г. по количеству закупок ООО «Орто-Сервис», ООО «Лидер» и ООО «Северо-Западное Управление оптовой медицинской торговли» исчезли из поля видимости.

В Центральном округе закупки для УЗИ упали на 40 млн руб., что для столичного округа означает почти 9% спада, несмотря на то, что количество закупок в округе заметно увеличилось. В начале 2016 г. в структуре закупок УЗИ-аппаратов в данном округе помимо Москвы была заметна активность Красногорска, где было закуплено аппаратов на сумму 200,7 млн руб. В общем, «нестоличных» закупок в округе в I квартале 2016 г. зарегистрировано на сумму 219 млн руб., в I квартале 2017-го — на сумму 7,8 млн руб.

Почти на одну и ту же сумму снизились затраты на УЗИ-аппараты в Северо-Кавказском и Сибирском округах — около 1,9 млн руб. в каждом. При этом для Северо-Кавказского округа это падение более значительно — 11,6%, тогда как в Сибирском — 5,5%. На Северном Кавказе в I квартале 2016 г. больше половины стоимости всех закупок пришлось на Грозный в Чеченской Республике, и это соответствует ситуации I квартала 2017 г. Отрицательная динамика в закупках по округу как раз сложилась за счет столицы Чечни и составила почти 2 млн руб. спада, при том, что другие районы Северного Кавказа показали рост стоимости закупок УЗИ-аппаратов.

В Сибирском округе в I квартале 2017 г. лидером является Иркутск, стоимость закупок 29 млн руб., что равняется 89,5% всех закупок в округе. В прошлом году в аналогичный период в Иркутской области закупили УЗИ-аппаратов всего на сумму 8,5 млн руб. Таким образом, снижение затрат на закупки УЗИ-аппаратов в Сибирском округе произошло не за счет лидера, как, например, на Северном Кавказе, а из-за неактивности других регионов в закупочном процессе — четыре города в 2017 г. против 13 в 2016 г.

В Приволжском округе в I квартале 2017 г. очень разнообразная структура закупок УЗИ-аппаратов, в которой невозможно выделить явного лидера. При этом в прошлом году в I квартале более 90% всей денежной суммы закупок (62 млн руб.) УЗИ-аппаратов пришлось на Самару, а в частности на заказчика ГКУ УКС, поставку осуществлял дистрибьютор под названием ООО «Современные медицинские технологии», которого в I квартале 2017 г. уже нет в истории закупок Приволжского округа. В I квартале 2017 г. в Самаре было закуплено аппаратов для УЗИ всего на сумму 3,2 млн руб.

Стоит упомянуть об округах, которые в противовес данной статистике продемонстрировали рост затрат на УЗИ-технику. Темп прироста в Дальневосточном округе равен 679,4%, т.е. 40 млн руб. — в I квартале 2016 г. было закуплено аппаратов на 6 млн и зарегистрировано всего три закупки: одна в Хабаровском и две в Приморском крае. В начале 2017 г. регионы те же плюс Хабаровский край и Якутия, однако количество закупок резко возросло — уже 13. Лидер по закупкам в I квартале 2017 г. Приморский край, крупнейшая закупка на 13 млн руб. состоялась во Владивостоке.

В Уральском и Южном округах также отмечается рост стоимости закупок на сумму 79 и 51 млн руб. соответственно. В Уральском округе в I квартале 2017 г. больше половины закупок пришлось на Челябинскую область, которая в структуре закупок техники для УЗИ в I квартале 2016 г. занимала только 30%. Закупки техники для УЗИ в Челябинской области возросли на 42 млн руб.

В Южном округе в I квартале 2017 г. 88% в структуре закупок УЗИ-аппаратов (88 млн руб.) занимает Ростовская область, а в частности Ростов-на-Дону. В первой четверти 2016 г. в Ростовской области было закуплено аппаратов на сумму 31,6 млн руб. Таким образом, общий рост по округу произошел за счет роста закупок в Ростовской области на сумму около 56,4 млн руб. Большую часть ростовских закупок в I квартале 2017 г. обслуживала компания ООО «АМед», не встречающаяся в структуре закупок в I квартале 2016 г. TOP10 поставщиков УЗИ-аппаратов представлен на рис. 2.

Затраты на сервис

Помимо прочего, существует сегмент закупок, в котором заказчики прибегают к услугам по сервисному ремонту УЗИ-аппаратов, находящихся у них в эксплуатации. Специфика этих закупок такова, что из контрактов невозможно вычленить суммы, затрачиваемые на сервис непосредственно самих ультразвуковых аппаратов, тем не менее будет интересно взглянуть на статистику приобретения сервисных услуг по округам в общем и сопоставить ее с уже знакомой динамикой закупок УЗИ-аппаратов (табл. 2).

В сфере сервиса федеральные округа также тяготеют к сокращению расходов: снова пять округов из восьми продемонстрировали отрицательные показатели прироста. При этом в Северо-Западном регионе, который стал лидером по снижению затрат на УЗИ-аппараты, в I квартале 2017 г. на сервис потратили всего лишь на 12 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Зато почти на 96% «провал» сервиса по всем округам России объясняется падением общей стоимости закупок в Центральном округе. Согласно источнику, в I квартале 2016 г. в Центральном округе состоялась крупнейшая совместная закупка в области сервиса, что обеспечило столичному округу более 5 млрд совокупных расходов на сервисное обслуживание. Заказчиками в данном процессе выступили следующие организации: ГБУЗ Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова, ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ, Департамент здравоохранения г. Москвы, НПЦ мед. помощи детям, ГБУЗ СПК ДЗМ, ГБУЗ ГКБ № 57, ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗМ, а дистрибьютором —Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы». Ни одна из названных организаций не фигурирует в истории закупок сервиса за I квартал 2017 г.

Закупки такого масштаба в сфере сервиса в текущем году еще не проводились не только в Центральном, но и в других федеральных округах, но можно предполагать, что они состоятся в будущем с вышеперечисленными или другими участниками.

Если сравнивать результаты округов по сервису с данными по закупке УЗИ-аппаратов, то можно заметить некую контрастность: например, если в Южном округе на ультразвуковые аппараты в I квартале текущего года затратили почти на 50 млн руб. больше, чем в I квартале 2016 г., то в сфере сервиса траты упали на 113 млн руб. И так по шести из восьми округов. Единообразный и при этом отрицательный результат демонстрируют лишь Приволжский и Центральный округа, причем в Приволжском падение затрат выглядит более однородным: 13 и 18 млн руб. соответственно. А что касается Центрального округа, то, если пренебречь упомянутой совместной закупкой, результаты прироста по позициям УЗИ-техники и сервиса окажутся также полярными. Данное наблюдение нельзя утверждать как закономерность, скорее нужно рассматривать как конъюнктуру сферы закупок для УЗИ. Сравнение затрат на закупку УЗИ-аппаратов и сервисное обслуживание по федеральным округам в I квартале 2017 г. представлено на рисунке 3.

Статистику по конкурсам, аукционам, запросам котировок и предложений, а также сделкам контрагентов в сфере закупок медицинской техники и сервиса предоставляет аналитическая система компании «Медконсалт». Принцип системы заключается в том, что она извлекает, обрабатывает и структурирует всю необходимую информацию по закупкам в данном сегменте с портала Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) так, что конечный информационный продукт употребим для глобальной аналитики и визуализации.

Система позволяет найти информацию о необходимом оборудовании или услуге благодаря методам полнотекстового поиска по ключевым словам, при этом критерии поиска в зависимости от задачи комбинируются с условиями «и», «или», «не». Система работает как с обширными, так и с очень малыми описаниями объектов. Напоследок приведены примеры разного рода описаний, информацию в которых можно искать по ключевым словам.

«Предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью. Время установления рабочего режима — 1 мин. Режим работы генератора УЗ-колебаний непрерывный импульсный. Время работы аппарата в повторно-кратко­временном режиме — 6 час. Время работы — 24 мин. Время паузы —10 мин. Устанавливаемые значения таймера — 2, 4, 6, 8, 10, 12 мин. Частота ультразвуковых колебаний — 2,64 МГц. Частота следования импульсов — 50 Гц. Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном режиме — 2, 4, 10 мсек.; в непрерывном режиме непрерывно. Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более 5%. Неравномерность вершины импульса не более 10%. Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний — 0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0 Вт/см. Питание от сети переменного тока: напряжение/частота 220В/50Гц. Мощность, потребляемая из сети, — 50 ВА. Класс защиты от поражения электрическим током II, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0. Комплект поставки: электронный блок — 1 шт., сменные излучатели: 2,64—1.01Ф (площадь 1см2) — не менее 1 шт., 2,64—4.01Ф (площадь 4 см2) — не менее 1 шт., соединительный кабель —1 шт.»

«Ультразвуковой диагностический аппарат UGEOH60-RUS с принадлежностями. Производство «Самсунг Медисон Ко.», Корея, 2016».

Собственно, столь нестандартизован­ное описание предмета госзакупки и является поводом к тому, что лишь при использовании поиска по ключевым словам можно найти те или иные интересующие позиции.

Таким образом, настоящее исследование позволяет объективно судить о ситуации в сфере закупок УЗИ-аппаратов и сервиса в заданной локализации и временном интервале, что в свою очередь представляет успешный пример того, как современные методы интеллектуального анализа текста используются в аналитике закупок мед­оборудования.