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Лента · В России
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УФАС Удмуртии выявила сговор между региональным Минздравом и фармкомпаниями

01.09.2017

28 августа принято в полном объеме решение Комиссии Удмуртского УФАС России по делу №ЕС06-06/2017-58, которым Минздрав УР, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии» признаны нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции», что выразилось в заключении соглашения, которое привело либо могло привести к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для каких-либо участников.

Установлено, что 20.05.2016г. Минздрав УР наделил полномочиями специализированной организации по организации торгов для нужд медицинских учреждений Удмуртской Республики - ГУП УР «Фармация», заключив с предприятием государственный контракт.

Минздраву УР, ГУП УР «Фармация» и ГУП УР «Аптеки Удмуртии» изначально было известно, что в торгах, проводимых ГУП УР «Фармация», будет принимать участие ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

Установлено, что из 1196 аукционов, проведенных ГУП УР «Фармация», непосредственно ГУП УР «Аптеки Удмуртии» приняло участие в 281, из которых победителем признано в 185 аукционе.

Поскольку директором ГУП УР «Фармация» и ГУП УР «Аптеки Удмуртии» является одно и то же физическое лицо, то такая схема была направлена на предоставление преимущественных условий участия в торгах ГУП УР «Аптеки Удмуртии» в том числе посредством возможности получения информации об условиях торгов еще до их объявления.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ответственными за подготовку лотов на совместные аукционы по заявкам медицинских организаций и размещение на сайте, являлись, в том числе сотрудники ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

Таким образом, лоты на совместные аукционы формировались ГУП УР «Фармация» в интересах ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

Комиссия Удмуртского УФАС России признала такую схему организации закупок для нужд медицинских учреждений антиконкурентным сговором между Минздравом УР, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии».

«За указанное нарушение фармкомпаниям грозят оборотные административные штрафы в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей. Должностным лицам Минздрава УР, ГУП УР «Фармация», ГУП УР «Аптеки Удмуртии» грозят штрафы в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет», ­ – сообщили в пресс-службе УФАС

Об участии организаторов аукционов в картельных сговорах заявлял ранее начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

По его словам, в сговорах принимают участие производители, дистрибьюторы, поставщики и заказчики.

«С марта прошлого года по март текущего в ФАС не обратился ни один заказчик, – подчеркнул А. Тенишев. – Видимо, их устраивает такая ситуация».

В конце августа стало известно, что ФАС возбудила дело о картеле, где наряду с фармкомпаниями (ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ» и ООО «Веста Фарм») ответчиками по делу выступают московские больницы-заказчики: ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 68 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»,

Как сообщили в пресс-службе ФАС, заказчики подозреваются в заключении с ООО «ФАРМ-ПРОЕКТ» антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
Республика Удмуртия
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
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