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Ученые из МИСиС представили новый метод терапии и диагностирования опухолей

27.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

На состоявшемся 26 сентября телемосте «Москва-Каир» на тему «Инновационные технологии и методики в медицине», представители НИТУ МИСиС рассказали участникам о новых формах диагностирования злокачественных опухолей за счет наноматериалов и начале разработок новой терапии методом магнитной гипертермии.

С египетской стороны в телемосте участвовал автор-публицист и политолог Ахмад Муслимани, который выразил большой интерес к инновационным разработкам российских ученых. По его оценке, современные российские технологии в области онкологии будут очень востребованы в Египте. С российской стороны выступил сотрудник Научно-исследовательского центра композиционных материалов МИСиС Федор Сенатов, представивший разработки протезов и имплантов на основе 3D и 4D печати. О новых решениях в области диагностирования и терапии рассказал и.о. заведующего лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» МИСиС Максим Абакумов. В частности он презентовал новый эффективный вид диагностики опухолей, который проходит доклинические исследования. Вместо традиционного введения йода при МРТ предлагается вводить препарат на основе магнитных наночастиц. По токсической безопасности он на порядки превышает терапевтические требования и четко визуализирует опухоль. В 2018 году ученые планируют выйти на клинические испытания.

В этом же направлении ведется разработка доставщика противоопухолевого препарата путем химического присоединения. Это позволит влиять на распределение препарата, который будет доставляться избирательно в пораженную ткань, снижая при этом побочные эффекты.

Ученым предстоит решить традиционную проблему дизайна наноматериалов. Гибридная наночастица будет состоять из ядра магнитида и «золотых» частиц с разными химическими свойствами. Магнитная частица позволит следить за доставкой в режиме реального времени и сразу оценивать эффективность препарата. В свою очередь «золотая» частица позволит абсорбировать элемент, обеспечивающий адресную доставку. Такие частицы были получены учеными для маркера опухолевого заболевания простаты человека. Препарат доставляется «наноперевозчиком» только в опухолевые клетки, отметил Максим Абакумов.

На фото: Максим Абакумов

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
научные разработки
онкология
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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