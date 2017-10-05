Участники фармрынка смогут воспользоваться российским оборудованием для маркировки

Госкопорация «Ростех» ведет работы по созданию российского оборудования для маркировки, сериализации и агрегации лекарственных препаратов, стоимость которого будет на 43-45% ниже зарубежных аналогов. Об этом сообщила начальник управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора РФ Валентина Косенко, выступая на девятой международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», прошедшей 3 октября в Москве.

«По нашим подсчетам, этим оборудованием можно будет закрыть 60% потребности. Его первые образцы мы сможем увидеть на выставке «Фарммедобращение» (пройдет 16-17 октября 2017 г. в Москве. – Прим. ред.), а на «Фармтехе» (пройдет 21 – 24 ноября 2017 г. в Москве. – Прим. ред.) будет представлена вся линейка российского оборудования для маркировки, — отметила г-жа Косенко. — Никто не оставляет наших производителей один на один с зарубежным оборудованием. Это оборудование не является какой-то суперуникальной техникой, которую не могли бы воссоздать в России».

Стоимость иностранного оборудования для маркировки, по информации поставщиков, колеблется в пределах 50-400 тыс. евро, в зависимости от производственной мощности и скорости линии.

В настоящее время подходит к завершению эксперимент по применению маркировки на рынке лекарственных средств. Информационная система маркировки работает с 1 июня, тогда же доступ к ней получили первые добровольные участники пилотного проекта. 18 августа в обращение поступил первый маркированный препарат индийского производства, прошедший через оптовую компанию «Катрен» и реализованный аптекой сети «Неофарм». Сроки внедрения маркировки остаются неизменными.