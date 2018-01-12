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У «Нативы» отсутствуют правовые основания заявлять о банкротстве «Р-Фарм», считают в компании

12.01.2018

Заявление ООО «Натива» о признании АО «Р-Фарм» банкротом не может быть удовлетворено. Об этом «ФВ» рассказали в «Р-Фарм». Это спор хозяйствующих субъектов и решаться он должен путем переговоров сторон или в арбитраже, полагают в компании.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда о взыскании с должника денежных средств. Данных об обращении ООО «Натива» в суд за взысканием задолженности с АО «Р-Фарм», и, следовательно, вступившие в законную силу и неисполненные решения суда о взыскании с АО «Р-Фарм» задолженности в пользу ООО «Натива», отсутствуют», – сообщили «ФВ» в «Р-Фарм».

Ранее председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик заявил СМИ, что действия «Нативы» - это попытка создать информационную шумиху и отвлечь тем самым внимание от других важных вопросов. В частности, это может касаться прав на интеллектуальную собственность иностранных фармпроизводителей, на препараты которых у «Р-Фарм» есть лицензии на производство и последующую коммерциализацию. «Объем нашего бизнеса с компанией «Натива» - это доли процента от нашего оборота. Она не входит в «двадцатку» крупнейших наших контрагентов», - рассказал г-н Репик РИА Новости.

В то же время, как пояснил «Коммерсанту», глава «Нативы» Александр Малин, основанием для подачи заявления о банкротстве стала «существенная просроченная задолженность «Р-Фарм» по договору поставки лекарственных средств».

Как сообщал «ФВ», Согласно картотеке арбитражных дел, 28 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от ООО «Натива» о признании должника АО «Р-Фарм» банкротом. Сумма долга не указана.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
банкротство
АО «Р-Фарм»
ООО «Натива»
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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