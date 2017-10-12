ЦВ «Протек» запустил программу доступного лечения «Мое здоровье»

В начале сентября крупнейший фармдистрибьютор ЦВ «Протек» (ГК «Протек») в партнерстве с крупнейшими производителями запустил программу «Мое здоровье», направленную на повышение доступности лекарственного лечения для пациентов. Воспользоваться ее возможностями могут как физические лица, так и благотворительные фонды.

Для участников проекта стоимость лекарственной терапии существенно снижается за счет значительных скидок на широкий ассортимент препаратов, в том числе редких. В первую очередь в ассортиментную линейку будут включены дорогостоящие и требующие длительного приема лекарственные препараты.

Сейчас в перечне около 100 позиций. Планируется, что до конца этого года он увеличится до 300 наименований.

Скидки на курс лечения будут варьировать от 15% до 70%. Кроме того, программой «Моё здоровье» предусмотрены дополнительные скидки за регулярный курсовой прием препарата.

Чтобы стать участником программы «Мое здоровье», пациенту достаточно:

позвонить по телефону горячей линии программы или

зарегистрироваться на сайте «Мое здоровье» или

зарегистрироваться на интернет-портале заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» (проект объединяет 14 тыс. аптек в 78 регионах РФ) или

посетить аптеку из числа партнеров программы «Мое здоровье», которая входит в маркетинговый союз независимых аптек «ПроАптека».

Партнерами программы «Мое здоровье» могут стать производственные фармкомпании, которые готовы предоставить скидку не менее 15% от розничной цены препарата для конечного потребителя на срок не менее шести месяцев. Партнерам гарантированы адресные скидки на их продукты конечным потребителям, предоставление сквозных отчетов с возможностью детализации каждого чека и персонификация истории лечения каждого потребителя-участника программы.

«Программа «Мое здоровье» – социальный проект, направленный на повышение приверженности пациентов лечению. Дополнительная скидка становится важным мотивирующим фактором исполнить все предписания врача. Программа представляет агрегированные скидки производителей-участников, которые мы транслируем конечному потребителю. Проект интересен производителям, которые хотят повысить доступность своих препаратов. «Протек» выступает провайдером и гарантом того, что их пациентские программы будут эффективны и доступны целевым потребителям. Аптеки в рамках партнерства могут рассчитывать на рост клиентского потока. Таким образом, программа «Мое здоровье», защищая интересы пациентов, отвечает бизнес-запросам всех партнеров», – прокомментировала Ольга Смирнова, директор по развитию ЦВ «Протек».

Источник публикации: ЦВ «Протек»