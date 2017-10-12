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ЦВ «Протек» запустил программу доступного лечения «Мое здоровье»

12.10.2017

В начале сентября крупнейший фармдистрибьютор ЦВ «Протек» (ГК «Протек») в партнерстве с крупнейшими производителями запустил программу «Мое здоровье», направленную на повышение доступности лекарственного лечения для пациентов. Воспользоваться ее возможностями могут как физические лица, так и благотворительные фонды.

Для участников проекта стоимость лекарственной терапии существенно снижается за счет значительных скидок на широкий ассортимент препаратов, в том числе редких. В первую очередь в ассортиментную линейку будут включены дорогостоящие и требующие длительного приема лекарственные препараты.

Сейчас в перечне около 100 позиций. Планируется, что до конца этого года он увеличится до 300 наименований.

Скидки на курс лечения будут варьировать от 15% до 70%. Кроме того, программой «Моё здоровье» предусмотрены дополнительные скидки за регулярный курсовой прием препарата.

Чтобы стать участником программы «Мое здоровье», пациенту достаточно:

  • позвонить по телефону горячей линии программы или
  • зарегистрироваться на сайте «Мое здоровье» или
  • зарегистрироваться на интернет-портале заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» (проект объединяет 14 тыс. аптек в 78 регионах РФ) или
  • посетить аптеку из числа партнеров программы «Мое здоровье», которая входит в маркетинговый союз независимых аптек «ПроАптека».

Партнерами программы «Мое здоровье» могут стать производственные фармкомпании, которые готовы предоставить скидку не менее 15% от розничной цены препарата для конечного потребителя на срок не менее шести месяцев. Партнерам гарантированы адресные скидки на их продукты конечным потребителям, предоставление сквозных отчетов с возможностью детализации каждого чека и персонификация истории лечения каждого потребителя-участника программы.

«Программа «Мое здоровье» – социальный проект, направленный на повышение приверженности пациентов лечению. Дополнительная скидка становится важным мотивирующим фактором исполнить все предписания врача. Программа представляет агрегированные скидки производителей-участников, которые мы транслируем конечному потребителю. Проект интересен производителям, которые хотят повысить доступность своих препаратов. «Протек» выступает провайдером и гарантом того, что их пациентские программы будут эффективны и доступны целевым потребителям. Аптеки в рамках партнерства могут рассчитывать на рост клиентского потока. Таким образом, программа «Мое здоровье», защищая интересы пациентов, отвечает бизнес-запросам всех партнеров», – прокомментировала Ольга Смирнова, директор по развитию ЦВ «Протек».

Источник публикации: ЦВ «Протек»

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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