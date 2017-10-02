Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью

Институт развития интернета (ИРИ) презентовал проект, который, по мнению разработчиков, способен значительно облегчить работу врачам. Приложение под кодовым названием «Третье мнение» — система, способная распознавать патологию в медицинских изображениях. ИРИ заявляет — это самый важный и интересный проект на сегодняшний день, это и есть то, что называют красивым словом «телемедицина». Но путь к звездам, как известно, лежит через тернии. Первая проблема — деньги, вторая — поиск взаимопонимания с медицинским сообществом. Как говорит советник Президента РФ Герман Клименко, дискутировать о телемедицине в больницы его пускают только благодаря должности.