Кому и зачем нужен экспорт фармпродукции

Еще не освоен внутрироссийский фармрынок, но, ужесточая ценовое регулирование, государство выдавливает российского производителя на экспорт — такое мнение прозвучало в ходе панельной дискуссии «Вывод отечественных препаратов на внешние рынки» в рамках конференции «Биотехмед-2017».