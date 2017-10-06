Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются

Российская Федерация с 1 января 2016 г. ввела практику выездных проверок. По состоянию на сентябрь 2017 г. проведено инспектирование зарубежных производителей, расположенных в 59 странах мира. Уже после первых проверок представители ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» («ГИЛС и НП») говорили, что нашли нарушения на тех площадках, которые на момент инспектирования имели сертификаты от FDA и регуляторов стран ЕС. Но, как выяснил «ФВ», бывают и обратные ситуации.