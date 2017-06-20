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Три года колонии и штраф 2,6 млн рублей: в Хакасии вынесен приговор бывшему главному врачу РКБ

20.06.2017
Фото: Минздрав РХ

19 июня в Абаканском городском суде был оглашен приговор бывшему главному врачу ГБУЗ РХ «Республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской» Владимиру Семенову. Это первый приговор, касающийся громкого хакасского дела о преступном сговоре при закупках медоборудования и лекарственных препаратов лечебными учреждениями республики.

Как сообщили в пресс-службе СК по РХ, Владимир Семенов признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствием установлено, что бывший главный врач в течение 2016 года получил от территориального представителя АО «Р-Фарм» по Республике Хакасия Александра Гитера взятки на общую сумму 673 тыс. рублей, из них 500 тыс. рублей в виде денежных средств, остальное – в виде планшета, телефонов, часов. Так выражалась благодарность фармкомпании за создание благоприятных условий при осуществлении госзакупок для нужд республиканской больницы АО «Р-Фарм» и другим коммерческим предприятиям, представляемым Гитером.

Судья приговорил Владимира Семенова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Семенову назначен штраф в размере 2 694 748 рублей с лишением права занимать определенные должности на государственной службе, в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Экс-руководитель больницы повторил участь своего предшественника Дмитрия Лялина, который в сентябре 2016 года был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Причиной также стала взятка в особо крупном размере – 1150 тыс. рублей за содействие в заключении контракта на ремонт лечебного корпуса.

4 июля в республике должно пройти заседание суда по объединенному делу о нарушениях при проведении торгов по поставкам медизделий и лекарственных препаратов. К ответственности будут привлечены 21 организация и администрация главы Республики Хакасия в лице экс-руководителя Владимира Бызова. Следствие оценивает ущерб бюджету в рамках этого дела в 195 млн рублей, а общую сумму взяток его участникам составил более 146 млн. рублей.

На фото: Владимир Семенов (в центре) демонстрирует главе Республики Хакасия Виктору Зимину новый корпус больницы.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
взятка
Республика Хакасия
уголовное дело
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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