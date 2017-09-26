Три фармкомпании вошли в топ-100 крупнейших российских компаний

Три российские фармкомпании вошли в первую сотню компаний в ежегодном исследовании «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по результатам 2016 года.

№ п/п Место в рейтинге Компания Выручка, млрд руб. Прибыль, млрд руб. Основные совладельцы 1 49 ГК «Протек» 241 (+24%) 6,11 (-44%) Вадим Якунин (74,42%) 2 50 «Катрен» 239 (+12%) 2,55 (-51%) Леонид Конобеев (52,77%) Владимир Спиридонов (21,52%) 3 91 ФК «Пульс» 130 (+41%) 1,87 (-13%) Эдуард Нетылько (100%)

Всего в топ-500 вошло 29 фармкомпаний, среди которых: «Р-Фарм» (166-е место), «Фармстандарт» (168-е место), «Роста» и «Байер» (208-е место), «СИА Интернейшнл» и «Санофи Россия» (218-е место) и др.

В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур.