Три фармкомпании вошли в топ-100 крупнейших российских компаний

Три российские фармкомпании вошли в первую сотню компаний в ежегодном исследовании «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по результатам 2016 года.
|
№ п/п
|
Место в рейтинге
|
Компания
|
Выручка, млрд руб.
|
Прибыль, млрд руб.
|
Основные совладельцы
|
1
|
49
|
ГК «Протек»
|
241 (+24%)
|
6,11 (-44%)
|
Вадим Якунин (74,42%)
|
2
|
50
|
«Катрен»
|
239 (+12%)
|
2,55 (-51%)
|
Леонид Конобеев (52,77%)
Владимир Спиридонов (21,52%)
|
3
|
91
|
ФК «Пульс»
|
130 (+41%)
|
1,87 (-13%)
|
Эдуард Нетылько (100%)
Всего в топ-500 вошло 29 фармкомпаний, среди которых: «Р-Фарм» (166-е место), «Фармстандарт» (168-е место), «Роста» и «Байер» (208-е место), «СИА Интернейшнл» и «Санофи Россия» (218-е место) и др.
В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур.