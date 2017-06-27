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Треть участников фармрынка поддерживают дальнейшие ограничения для иностранных игроков в госзакупках

27.06.2017

В 2017 г. фармацевтические компании переключили свое внимание с макроэкономической ситуации на эффективность деятельности госорганов государственной власти. Об этом свидетельствует опрос представителей фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптек, проведенный компанией Deloitte.

Фармкомпании гораздо меньше опасаются рисков из-за сложной экономической ситуации в России. В 2016 г. экономика волновала 60% респондентов, а в 2017 г. – 36%. Меньше бизнесмены волнуются из-за колебаний курса рубля: 27% - в 2016 г и 11% - в текущем.

На первый план в текущем году вышла другая проблема – несовершенство законодательного регулирования. Теперь об этом говорят 60%, впрочем, регуляторика сильно волновала участников рынка и в прошлом году, об этом заявлял каждый второй.

Одна из частых упоминаемых проблем – недостаток государственного финансирования. Об этом заявили 27% респондентов. Этим озабочены в большей степени компании, ориентированные на госзакупки. Другая сторона медали – недостаточная платежеспособность населения. Об этом заявили 20% участников.

«В условиях падения консолидированных расходов на лекарственное обеспечение в реальном выражении государство делает ставку на обеспечение более эффективного расходования средств, в основном путем усиления антимонопольной политики, ценового регулирования и продолжения курса на импортозамещение. Оптимизация же расходов путем повышения эффективности лечения, включая риск-шеринг модели, пока только обсуждается», – отмечает партнер Deloitte СНГ Олег Березин.

Чего хотят участники рынка в плане регулирования? Больше всего респонденты отмечают необходимость совершенствования госрегулирования цен на лекарственные препараты (87%), а также регулирования госзакупок (74%). В Deloitte отмечают, что участники третий год подряд включают эти темы в приоритетные направления государственного регулирования, требующие улучшения.

Наконец, представителей российского фармрынка попросили оценить политику импортозамещения. Половина опрошенных уверена, что стимулировать иностранных производителей к переходу на полный цикл производства надо путем предоставления различных льгот и преференций, в том числе налоговых, а не путем установления дополнительных ограничений и запретов. В прошлом году так считал 51% респондентов, в текущем – 55%.

Значительно выросла доля тех, кто считает, что необходима государственная поддержка российских производителей, в том числе тех, кто ориентируется на инновации. Это могут быть субсидии, льготы и преференции (в том числе в сфере госзакупок). В 2016 г. об этом говорил 31% опрошенных, в 2017 г. – 55%.

Треть опрошенных (2016 г. – 35%, 2017 г. – 38%) полагают, что необходимо индексировать цены препаратов из ЖНВЛП, если они производятся в России, и не делать этого для лекарств, выпущенных за рубежом. Также примерно каждый третий (36%) выступает за дальнейшие ограничения или запрет на участие иностранных (нелокализованных) производителей в сфере госзакупок. В прошлом году таких было больше – 47%.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дистрибьюторы
госрегулирование
фармпроизводители
опрос
Фармвестник-ТВ
27.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
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