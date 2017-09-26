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Тогда мы идем к вам

26.09.2017
«Фармацевтический вестник» Сентябрь, 2017 №30

В феврале этого года «ФВ» рассказал о совместной инициативе компании Pfizer и МБОО «Возрождение» «Больше, чем реабилитация». В ходе этого проекта в ряде регионов России были оборудованы кабинеты реабилитации для детей с ревматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За прошедшие месяцы программа получила дальнейшее развитие и еще больше расширила свой географический охват.

Вперед и с песней

Новые кабинеты реабилитации на базе региональных детских клинических больниц открылись в Екатеринбурге и Ставрополе, а в Волгограде появилась специализированная детская площадка. И везде торжественные церемонии сопровождались ярким и красочным детским праздником под общим лозунгом «Творить! Радоваться! Выздоравливать!». Подробностями с «ФВ» поделилась руководитель благотворительных программ МБОО «Возрождение» Жанна Гарибян.

На игровой площадке с атравматическим покрытием, открытой 23 августа на территории Волгоградской областной детской клинической больницы, все продумано до мелочей. Здесь установлены игровые комплексы и тренажеры, специально разработанные для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, рассказала собеседница «ФВ». С их помощью дети, которым в силу заболевания недоступны обычные детские площадки, смогут играть и развивать мелкую моторику на открытом воздухе.

В ходе открытия площадки дети играли со сказочными персонажами и участвовали в спортивных состязаниях, конкурсах и мастер-классах.

Надеемся, что улыбки, смех, хорошее настроение помогли хотя бы временно забыть о боли, ежедневных лечебных процедурах и насладиться обычным, таким желанным для них детством, заключила Жанна Гарибян.

На значимость проекта Pfizer и МБОО «Возрождение», причем не только в масштабах региона, обратила внимание в своем выступлении зам. губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. «Благодаря игровому комплексу дети из Волгоградской области и других регионов, проходящие лечение в больнице, получают возможность продолжить реабилитацию во время игр и прогулок», — подчеркнула она.

Праздник определенно удался. А ведь незадолго до него на этом месте еще вовсю кипела напряженная работа. Волонтеры компании Pfizer приняли участие в акции по облагораживанию территории, прилегающей к детской площадке, а также готовили саму площадку к открытию и первому визиту маленьких пациентов. «Все вместе мы надели перчатки и фартуки и, что называется, «вперед и с песней» принялись за дело, — рассказала Жанна Гарибян.

Не просто праздник

Первым в 2017 г. участником программы «Больше, чем реабилитация» стал Екатеринбург. Открытие здесь 30 марта реабилитационного кабинета ознаменовало собой новый этап в лечении детей с ревматическими заболеваниями Свердловской области.

«С открытием реабилитационного кабинета маленькие пациенты Свердловской области получили возможность уже в процессе лечения начать реабилитацию на оборудовании, отвечающем современным стандартам, — пояснил главный врач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов. — Чтобы качество жизни этих детей не отличалось от сверстников, нужны определенные условия, и поддержка общества в данном вопросе имеет огромное значение».

Дети уже начали активно осваивать упражнения и тренажеры и с удовольствием выполняют все указания врачей ЛФК и реабилитологов. «Мы бы хотели, чтобы у всех детей нашей страны был равный доступ к лечению и реабилитации. При комплексном подходе, когда врачи, родители маленьких пациентов, представители власти и НКО, а также неравнодушные компании объединяют свои усилия, проблемы, связанные с ревматическими заболеваниями у детей, можно будет преодолеть», — прокомментировала Жанна Гарибян.

Последним реализованным на сегодняшний день проектом в рамках программы Pfizer и МБОО «Возрождение» стало открытие 7 сентября кабинета реабилитации в Ставрополе. И снова лица детей, родителей и самих сотрудников краевой больницы озарила улыбка, а в глазах появилась надежда.

«Для нас это действительно праздник, — поделилась своими эмоциями зав. отделением кардиологии и ревматологии ГБУЗ «КДКБ» Тамара Дрепа. — Ведь для того, чтобы успешно бороться с болезнью, важно использовать не только современные методы лечения и применение высокотехнологичных препаратов, но и своевременную реабилитацию. Реабилитационные мероприятия позволяют продлить и закрепить эффект лекарственной терапии».

Где твои крылья

В компании Pfizer инициатива «Больше, чем реабилитация» вызвала горячую поддержку на всех уровнях. «Программа дает возможность сотрудникам реализовывать внутреннюю потребность делать добро, — рассказала Ольга Наумова, региональный менеджер по взаимодействию с органами государственной власти. — Узнав о том, что можно принять участие в волонтерской акции, я с радостью откликнулась. Для меня это возможность внести свой вклад в улучшение жизни этих ребят».

«Это благородная и результативная инициатива, — отметил Вадим Хоростовский, региональный менеджер Юга и Центральной России по инновационным препаратам общей терапии. — Приятно осознавать, что принцип нашей компании «Работаем во благо пациентов!» успешно претворяется в жизнь. Участвуя в волонтерской работе, я вижу лица тех, для кого мы работаем, и это то, ради чего хочется работать именно в фарме».

Что ж, не случайно менеджер по внешним коммуникациям и корпоративным программам компании Pfizer Елена Мухачева всегда подчеркивает, что этот проект — «для людей с горящими сердцами». «Если охарактеризовать программу «Больше, чем реабилитация» коротко, я скажу, что она чрезвычайно эмоциональна, — подчеркнула она в беседе с «ФВ». — Реализовывать ее невероятно сложно, это обусловлено тем, что в процесс вовлечено много людей — сотрудники Pfizer, организации «Возрождение», представители самих ЛПУ. Работа с бюджетными учреждениями предполагает решение многих административных вопросов, необходимо четко выстраивать взаимодействие, документооборот, и каждый открытый кабинет — отдельная большая история».

Как сообщила Елена Мухачева, с момента оказания благотворительной помощи до ввода кабинетов в строй проходит 6—8 месяцев. «Но эмоциональный заряд, после того как кабинет открывается и начинает работать, словами передать невозможно, — добавила она. — Это сравнимо с волшебством. И когда видишь результаты общего труда, реальное улучшение состояния пациентов, за спиной словно вырастают крылья. Ради таких моментов стоит жить и работать».

Далекие места

Можно констатировать, что программа «Больше, чем реабилитация» обрела известность в российских регионах. «Региональные клинические центры направляют свои заявки с просьбой о поддержке — организации реабилитационного кабинета, — рассказала Елена Мухачева. — Мы тщательно их анализируем и при возможности принимаем решение о предоставлении подобной поддержки. Для нас важно, чтобы в результате большой комплексной работы по оборудованию центров как можно большее число маленьких пациентов получили доступ к реабилитации».

По ее словам, для успешной реализации проектов больницы должны быть готовы к определенным усилиям. Нужно выделить помещение, ставку врача-реабилитолога, взять на баланс оборудование и организовать пациентопоток. Гораздо правильнее заниматься оснащением подобных кабинетов в клиниках областного масштаба, там, где много детей, которым назначена реабилитация, и много детей из удаленных мест, для которых реабилитация во время лечения в клиническом центре зачастую является единственным шансом пройти ее под контролем квалифицированных специалистов, добавила представитель Pfizer. Именно поэтому вдохновители инициативы ориентируются на краевые и областные больницы.

Между тем программа, начатая три года назад, продолжает свое поступательное движение. На очереди Ленинградская область и Якутия, эти проекты планируется завершить до конца нынешнего года. Есть и несколько других — работа по ним находится на стадии заключительных согласований.

«Надеюсь, что программа Pfizer и «Возрождения» привлечет внимание общественности к нашей инициативе, реализуемой на местном уровне, и станет примером того, как можно значительно улучшить качество жизни маленьких пациентов, предотвращать инвалидизацию и повышать уровень оказания медицинской помощи», — заключила Елена Мухачева.

Автор: Сергей Рякин
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Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
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