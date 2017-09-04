Телепатология улучшит диагностику и маркетинг фармкомпаний

Согласно исследованию московской компании, специализирующейся на онкологической диагностике, более 80% случаев обращений для уточнения или пересмотра диагноза требуют коррекции. Оцифровка гистопрепаратов позволит повысить точность заключений. Фармкомпаниям это дает возможность продвигать лекарства, зарабатывая на диагностировании и вариациях терапии.